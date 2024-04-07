نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ليفربول، بقيادة المدرب يورجن كلوب، لخوض مباراة مهمة عصر اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد، في قمة منافسات الجولة الثانية والثلاثين، على ملعب "الأولد ترافورد".

ويمتلك ليفربول 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر مؤقتًا بعدما فاز أمس ضد برايتون بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

كما فاز مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، بنتيجة 4-2، في الجولة ذاتها، ليرتفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ليفربول.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي:



حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي:



حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، كامبوالا، دالوت.

خط الوسط: ماكتومناي، ماينو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، جارناتشو، هويلوند.