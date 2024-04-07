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أحمد جودة - القاهرة - رفض ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، التعليق على مستقبل ألفونسو ديفيز مع الفريق، خلال المواسم المقبلة.

ريال مدريد يقترب.. بايرن ميونخ يثير التكهنات بشأن مستقبل ألفونسو ديفيز

وهناك الكثير من التكهنات المثارة حول مستقبل اللاعب الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2025، ويرتبط اسمه بقوة بالانتقال لريال مدريد الصيف المقبل.

وقال إيبرل، في تصريحات أبرزها الصحفي الألماني فيكتور كاتالينا عبر منصة "إكس"، عندما سئل عن مستقبل ديفيز، "أعرف أنه عندما أتحدث سأقع في مشاكل، وبدوري لا أريد ذلك".

يذكر أن بايرن ميونخ يستهدف ضم أي من الثنائي ثيو هيرنانديز أو إيان ماتسين الصيف المقبل، في حال قرر ديفيز الرحيل عن صفوف العملاق البافاري.

ويعاني بايرن ميونخ من ضعف النتائج هذا الموسم، وبات قريبا للغاية من خسارة لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن، بعد خسارته أمس السبت أمام هايدنهايم بنتيجة (3-2).