نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة إفريقية.. نجم الدوري السنغالي مطلوب في ريال مدريد وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تذخر الكرة الإفريقية دائما بالعديد من النجوم والموهب الواعدة التي يقتنصها كبار الأندية الأوروبية، للاستفادة من موهبتهم المميزة والقوة البدنية التي تتمتع بها الكرة داخل القارة السمراء.

وخطف أحد نجوم الدوري السنغالي مؤخرا الأنظار بشكل لافت، ليدخل حسابات عملاقي أوروبا ريال مدريد وبرشلونة الإسباني، لضمه خلال الفترة المقبلة.

- صراع برشلونة وريال مدريد لضم أمارا ضيوف

ونشرت صحيفة سبورت الكاتالونية، عن وجود اهتمام كبير ورغبة من جانب برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع النجم السنغالي أمارا ضيوف، نجم فريق جينيراسيون السنغالي.

ويعتبر تعاقد البارسا مع ميكايل فاي أحد نجوم المنتخب السنغالي مؤخرا، أحد الأسباب القوية التي قد تقرب ضيوف من ارتداء قميص البلوجرانا، رغم اهتمام منافسه التقليدي ريال مدريد بضم اللاعب.

ويجيد ضيوف اللعب في مركزي الجناح الهجومي والمهاجم ويتمتع بمميزات فنية وبداية رائعة.