نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارلو أنشيلوتي يدخل في "ورطة" قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي على إستاد سانتياجو بيرنابيو، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن الشك الوحيد لدى مدرب "الملكي" كارلو أنشيلوتي في مباراة الذهاب ضد السيتي هو ما إذا كان ناتشو سيبدأ في مركز قلب الدفاع أم سيلعب تشواميني.

وأضافت: "تمت جدولة عدة مباريات مصغرة بين اللاعبين في فالديبيباس وتم اختبار ناتشو وتشواميني كقلبي دفاع لكن كان ذلك اختبارًا فقط، لأن روديغر سيكون أساسي لا شك في ذلك".

وتابعت: "إذا بدأ تشواميني كقلب دفاع فسيكون كامافينغا هو لاعب المحور".

وخاض ريال مدريد تدريبًا رئيسيًا أمس السبت، استعدادًا للنهائي المبكر في دوري الأبطال أمام صاحب "الثلاثية" التاريخية الموسم الماضي.