نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس للبيع.. برشلونة يحسم مصير جوهرة السنغال من الرحيل إلى آرسنال أو اليونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن القرار النهائي لإدارة نادي برشلونة الإسباني بشأن رحيل أحد لاعبي ومواهب البارسا لصفوف كبار الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان فريقا آرسنال ومانشستر يونايتد، أكبر المهتمين بالتعاقد مع أحد الجواهر الإفريقية داخل الكامب نو في الموسم القادم.

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وكان ميكايل فاي المدافع السنغالي في صفوف فريق برشلونة أتليتك، قد أثار إعجاب عمالقة الدوري الإنجليزي بعد تألقه بقوة مع البارسا.

ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الإدارة الكتالونية رفضت مقترح التفريط في المدافع الشاب فاي، حيث تدرس الإدارة ضم اللاعب في الفترة القادمة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

على جانب آخر، يقترب المدافع السنغالي من الظهور الأول له مع كتيبة تشافي هيرنانديز، خلال مواجهة قادش القادمة بالدوري الإسباني.