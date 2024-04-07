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أحمد جودة - القاهرة - أعلن باير ليفركوزن، اليوم الأحد، أنه سيفتقد جهود المهاجم آدم هلوزيك لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

ليفركوزن يفقد مهاجمه 4 أسابيع

وتعرض التشيكي الدولي هلوزيك للإصابة في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها ليفركوزن على يونيون برلين (1-0) أمس السبت، وتم استبداله.

وسيغيب عن المباريات المقبلة، التي تتضمن مواجهة فيردر بريمن يوم 14 نيسان/أبريل المقبل، والتي يمكن خلالها أن يتوج الفريق الذي يقوده المدرب تشابي ألونسو بأول ألقاب الدوري، كما سيغيب عن مباراتي الدوري الأوروبي أمام وست هام يونايتد.

ولم يخسر ليفركوزن في الـ41 مباراة التي خاضها هذا الموسم في كل البطولات ووصل أيضا لنهائي كأس ألمانيا.