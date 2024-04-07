نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهروب ليس الحل".. تعليق قوي من محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لمشاركة فريقه في مواجهة صعبة ومرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة، أمام منافسه مانشستر يونايتد.

وتأتي تلك المواجهة ضمن الصراع المشتعل على صدارة جدول ترتيب البريميرليج، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

- تصريحات صلاح قبل مواجهة اليونايتد

وأكد صلاح في تصريحاته عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن الضغوطات النفسية التي قد يتعرض لها قائلا:" عندما تتعرض لضغط نفسي كبير في حياتك لا بد أن تتعلم كيف تتحكم في مشاعرك".

وتابع:" الجميع يشعر بالتوتر والضغط ولكن الهروب من الأزمة لا يعني الوصول إلى حل لها، لذلك أمارس اليوجا بشكل مستمر".

وأختتم:" النجاح يتطلب تضحيات كثيرة والتزام وتفاني في عملك لتحقيق الهدف المطلوب".

