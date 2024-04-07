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أحمد جودة - القاهرة - أحد اللاعبين البارزين في صفوف نادي مانشستر يونايتد يبدو أنه ينوي الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل، وتصاعدت الشائعات حول انتقال المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال إلى إنتر ميلان.

قناص مانشستر يونايتد يغازل عملاق الكالتشيو

من المتوقع أن يترك مارسيال صفوف الشياطين الحمر كصفقة مجانية بعد نهاية الموسم الحالي، ووفقًا لتقارير صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فقد عرض اللاعب نفسه على إنتر ميلان في محاولة لتأمين مستقبله مع النادي الإيطالي.

عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو/حزيران، وعلى الرغم من ذلك، لا ينوي مسؤولو الشياطين الحمر استغلال بند التمديد في عقد اللاعب لموسم آخر.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر يحتاج بالفعل إلى مهاجم جديد، خاصة بعد أن أصبح بقاء أليكسيس سانشيز وماركو أرناوتوفيتش غير مؤكد في الموسم المقبل.

رغم أن مارسيال سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال 19 مباراة هذا الموسم، إلا أنه عانى من إصابة متكررة في الفخذ أعاقت انتقاله في يناير الماضي إلى فرق مثل مارسيليا أو فنربخشة أو الدوري السعودي.