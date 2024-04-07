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أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي برشلونة في تدعيم صفوفه بلاعب أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لتقارير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. يهدف النادي الكتالوني إلى ضم النيجيري ويلفريد نديدي، لاعب وسط فريق ليستر سيتي.

برشلونة يضع عينه على صفقة افريقية مميزة

تشير التقارير إلى أن برشلونة يرغب في استغلال انتهاء عقد نديدي مع ليستر في الصيف المقبل، مما يتيح للاعب فرصة التوقيع مع أي نادٍ دون دفع رسوم انتقال.

تقول الصحيفة أن يوفنتوس يشكل منافسًا قويًا لبرشلونة في صفقة نديدي، حيث قام مشاهدو الفريق الإيطالي بمتابعة اللاعب مؤخرًا خلال مباراته مع تشيلسي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يُفضل نديدي التوقيع مع برشلونة على يوفنتوس، لكنه يرغب في اتخاذ قراره بشأن مستقبله في أسرع وقت ممكن دون تأخير.