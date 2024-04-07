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أحمد جودة - القاهرة - واصل الاتحاد المغربي لكرة القدم نجاحه في استقطاب المواهب المغربية المتألقة في أوروبا وجذبها لتمثيل المنتخب الوطني بدلًا من المنتخبات الشابة للمهاجرين.

بعد دياز.. المغرب يقطع الطريق على بلجيكا ويقترب من لاعب جديد

وأكدت بعض المصادر الصحفية انضمام لاعب الوسط أنور أيت الحاج (21 عامًا)، الذي كان يلعب لأندرلخت سابقًا ويلعب حاليًا لفريق جينك البلجيكي، إلى صفوف المنتخب المغربي. تمثيلًا للأسود بدلًا من المنتخب البلجيكي، الذي كان قد مثّله في منتخبات الشباب عدة مرات، وكان ضمن قائمة المنتخب الأول مؤخرًا.

وأفادت المصادر بأن أيت الحاج قرر تمثيل المنتخب المغربي بعد مشاورة مع محيطه. وبهذا الانضمام، ينضم إلى بلال الخنوس، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز المواهب في الدوري البلجيكي وأصغر لاعب يمثل المغرب في كأس العالم في قطر، حيث كان عمره 18 عامًا.

وقد استفاد المنتخب المغربي من خدمات لاعبين آخرين متميزين مثل إسماعيل قندوس وإبراهيم صلاح. وفي هذا الموسم، نجح في استقطاب مواهب متميزة ومنع منتخبات إسبانيا وفرنسا من الاستفادة من لاعبين موهوبين مثل إلياس بن الصغير وإلياس أخوماش. وكان إبراهيم دياز من بين اللاعبين الذين انضموا لتمثيل المنتخب المغربي بدلًا من المنتخب الإسباني.