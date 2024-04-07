نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من مانشستر سيتي تجاه الدينامو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لتقارير صحفية نشرت اليوم الأحد، يعتزم نادي مانشستر سيتي تقديم عقد جديد لنجم وسطه رودري، يشمل زيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي.

قرار عاجل من مانشستر سيتي تجاه الدينامو

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، يتضمن العقد الجديد تقديم راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني للنجم البالغ من العمر 27 عامًا، وقد يستمر هذا العقد حتى بلوغه الثانية والثلاثين من عمره.

حاليًا، يمتلك رودري عقدًا مع مانشستر سيتي حتى عام 2027، حيث يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يبلغ 180 ألف جنيه إسترليني.

وتضيف الصحيفة أن الطرفين ليسا في عجلة من أمرهما لإبرام الصفقة الجديدة، حيث يركز اللاعب حاليًا على قيادة مانشستر سيتي نحو الفوز بثلاثية جديدة هذا الموسم، وذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

يُعتبر كيفن دي بروين أعلى لاعب راتبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز براتب قدره 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يتقاضى المهاجم إيرلينج هالاند مبلغًا يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ومن المتوقع أن يتساوى رودري مع جاك جريليش، الذي يحصل على ما يقرب من 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أيضًا، بمجرد توقيعه على العقد الجديد.