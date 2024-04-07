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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة توتو سبورت أن فيكتور بونيفاس، جناح فريق باير ليفركوزن، يعد هدفًا مهمًا لنادي يوفنتوس في سوق الانتقالات، في حين يتابع توتنهام وفولهام النجم صامويل إيلينج جونيور.

عملاق ايطالي يضع عينه على نجم بايرليفركوزن

قدم النجم النيجيري أداءً مميزًا هذا الموسم مع ليفركوزن، حيث سجل 16 هدفًا وقدم تسع تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

يعتبر يوفنتوس بونيفاس إضافة مميزة للفريق، ويفكر في نفس الوقت في بيع إيلينج جونيور لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين يوفنتوس ووكيل إيلينج جونيور بشأن تمديد عقده بعد عام 2025، ويهتم كل من فولهام وتوتنهام بضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي تقدر قيمته نحو 15 مليون يورو.

وفقًا للتقرير، يدرس يوفنتوس بيع لاعبين مثل أركاديوش ميليك ومويس كين إلى تورينو، بينما قد ينتقل بونيفاس إلى تورينو إذا تلقى النادي عروضًا مغرية لدوسان فلاهوفيتش وقرر بيعه.

بالإضافة إلى ذلك، يبدي يوفنتوس اهتمامًا بجوشوا زيركزي، ولكن يمكن أن يلعب الهولندي جنبًا إلى جنب مع فلاهوفيتش في هجوم الفريق بدلًا من فيديريكو كييزا.