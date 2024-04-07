نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسم موقف ثلاثي برشلونة من موقعة باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برشلونة، لملاقاة باريس سان جيرمان في ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

جاهزية دي يونج وكريستنسن في برشلونة

وقال الإعلامي الإسباني خافي ميجيل أن تواجد الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة في قائمة مواجهة باريس سان جيرمان بات مؤكدًا.

وأشار ميجيل إلى أنه غير معلوم حتى الآن ما إذا سيتم الدفع بالهولندي دي يونج أساسيًا في تشكيل برشلونة أم لا.

ولفت ميجيل إلى أن كريستنسن على وشك العودة وتواجده أمام باريس سان جيرمان يبدو شبه مؤكد.

وذكر المصدر ذاته أن هناك شكوك حول موقف بيدري نجم وسط برشلونة، ولكن الأقرب أنه لن يلعب مباراة الذهاب.

ويحل برشلونة، ضيفًا على باريس سان جيرمان بملعب “حديقة الأمراء”، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة يوم الأربعاء عند تمام التاسعة مساءً.