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أحمد جودة - القاهرة - تفصل لوائح كأس الدرعية للسوبر السعودي كيفية حسم مباريات البطولة في حالة تعادل الفريقين، حيث تُحافظ النسخة الجديدة على استخدام ركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية".

ماذا يحدث عند التعادل في السوبر السعودي؟

وبحسب البند الخامس من المادة العاشرة في اللوائح التنظيمية للبطولة، إذا انتهت المباراة بالتعادل بعد الشوطين الأصليين، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحديد الفريق الفائز.

تغير نظام البطولة بعدما كانت اللوائح تنص في السابق على احتكام الفريقين إلى وقتين إضافيين في حالة التعادل.

تشهد بطولة كأس السوبر السعودي مشاركة 4 فرق، وهي الهلال، والنصر، واتحاد جدة، والوحدة.

يتنافس الهلال مع النصر في نصف النهائي غدًا الإثنين، بينما يلتقي الاتحاد مع الوحدة في نفس اليوم.

يتقابل الفريقان الفائزان في المباراة النهائية، التي ستُقام يوم الخميس المقبل.

ويشارك اتحاد جدة كحامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، بينما يُشارك النصر كونه وصيف الدوري.

يخوض الهلال البطولة كفائز بكأس الملك، فيما يشارك الوحدة بوصافة الكأس.

تقام البطولة بمشاركة 4 فرق للمرة الثانية على التوالي، حيث تم تنظيمها من قبل 9 مرات منذ عام 2013.

ويعد الهلال الفريق الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 3 مرات، يليه النصر بمرتين، فيما حقق الاتحاد والأهلي والشباب والفتح اللقب مرة واحدة.