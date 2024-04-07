نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الأحد 7- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين وينافسه ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، على لقب الهداف هذا الموسم.

ويأتي رونالدو، في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن ميتروفيتش.

ويملك رونالدو، فرصة ذهبية لتوسيع الفارق مع ميتروفيتش، أقرب ملاحقيه، في ظل غياب الأخير فعن المشاركة مع الهلال بسبب الإصابة.

ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الأحد 7- 4- 2024 والقنوات الناقلة.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 29 هدفاً

2- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 22 هدفاً

3- عبدالرزاق حمدلله (الاتحاد): 18 هدفاً

4- أندرسون تاليسكا (النصر): 16 هدفاً

5- جورج نكودو (ضمك): 15 هدفاً

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.