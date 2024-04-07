نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد النصر.. اِعرف موعد مباراتي نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة العربية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة والتي ستجمع بين الهلال والنصر في لقاء هام وحاسم بينهما، غدًا الاثنين الموافق 8/4/2024، بملعب محمد بن زايد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

موعد بطولة كأس السوبر السعودي

ويستعد نادي الاتحاد للقاء نظيره فريق الوحدة مساء الغد الإثنين الموافق 8 أبريل الحالي بستاد آل نهيان في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات المربع الذهبي لمعرفة المتأهل لنهائي البطولة السعودية.

ويعلق على مباريات الزعيم والعالمي والعميد مع الوحدة كل من عبدالله الغامدي ومحمد حسين وعبد العزيز الزيد وبلال علام وفهد العتيبي وحاتم بطيشة وعامر عبدالله وفهد عريشي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي

تردد ssc على القمر الصناعي نايل وعرب سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.