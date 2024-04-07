نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أفضل وسط بالعالم" مانشستر سيتي يتمسك باستمرار نجم الفريق ويمدد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن مانشستر سيتي سيعرض على نجم وسطه عقدا جديدا، يتضمن زيادة ضخمة في راتبه الأسبوعي.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن العقد الجديد، ينص على تقاضي رودري البالغ من العمر 27 عاما، راتبا أسبوعيا قدره 300 ألف إسترليني قد يستمر حتى بلوغه الثانية والثلاثين من عمره.

ويرتبط رودري حاليا بعقد مع مانشستر سيتي، يمتد حتى العام 2027، يتقاضى من خلاله 180 ألف إسترليني أسبوعيا.

وذكر التقرير أن الطرفين ليسا في عجلة من أمرهم لإبرام الصفقة، مع تركيز اللاعب على محاولات قيادة سيتي للفوز بثلاثية أخرى هذا الموسم (الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).

ويعد كيفن دي بروين الأعلى دخلا في الدوري الإنجليزي الممتاز براتب قدره 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ويحصل المهاجم إيرلينج هالاند على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويتساوى الإسباني إذا وقع على عقده الجديد مع جاك جريليش الذي يتقاضى نحو 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أيضا.