نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم عبدالله السعيد.. غيابات الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في إياب دور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، على ستاد القاهرة.

ويغيب كلا من محمد صبحي ويوسف أوباما بسبب الإصابة، ومحمود علاء ومحمد عاطف لوجهة نظر فنية، كما لن يشارك موتيابا لعدم وصوله للقاهرة بعد معسكر منتخب أوغندا، كما يغيب وإبراهيما نداي ومحمد أشرف روقا لعدم اكتمال الجاهزية الفنية.

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر،، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، الموافق 7 من شهر أبريل الجاري، باستاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام موردن فيوتشر في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، وأحمد سيد زيزو.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.