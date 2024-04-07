نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان تشافي.. برشلونة يحسم مستقبل الظهير الطائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي برشلونة بدء مفاوضات تجديد عقد أحد لاعبيه البارزين خلال الموسم الحالي.

برشلونة يحسم مستقبل روبيرتو

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدم تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، توصية لإدارة النادي بتجديد عقد سيرجي روبيرتو الذي سينتهي في الصيف المقبل.



وأشارت إلى أن الإدارة وافقت على توصية تشافي، وستبدأ المفاوضات مع اللاعب في الأسابيع المقبلة.

وبعيدا عن الرأي الفني لتشافي، فإن إدارة برشلونة راضية عن أداء روبيرتو ودوره كقائد داخل غرفة ملابس البارسا.

وأوضحت أن روبيرتو سبق أن وافق على خفض راتبه للبقاء مع برشلونة هذا الموسم، كي يتوافق مع قانون اللعب المالي النظيف.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة ستعرض على روبيرتو التجديد لمدة موسم واحد في البداية بنفس الراتب الذي يحصل عليه حاليا، بالإضافة إلى وضع شروط أخرى في العقد الجديد.

وكشفت أن روبيرتو منجذب إلى فكرة الانتقال إلى الدور الأمريكي لمزاملة أصدقائه ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجي بوسكيتس، لكنه يدرك أنه من المبكر اتخاذ هذه الخطوة الآن.