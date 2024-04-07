نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو.

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.