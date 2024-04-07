عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، هاري ماجواير، ويلي كامبوالا، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sportsو 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.