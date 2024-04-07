نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون زيادة راتبه.. 3 أسباب دفعت برشلونة لتجديد عقد روبيرتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، على تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم من أجل الاستمرار في ملعب "كامب نو".

برشلونة يجدد عقد روبيرتو

كان سيرجي روبيرتو نجم دفاع برشلونة، يترقب قرار الإدارة بشأن مصيره ومعرفة ما إذا كان سيستمر أم سيبحث عن نادٍ جديد في الفترة الصيفية القادمة.

وحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن إدارة برشلونة قد قررت تجديد عقد روبيرتو وبالفعل تم التواصل مع وكيل أعماله لهذا الغرض.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إن راتب روبيرتو لن يتم زيادته ولكن سيبقى كما هو أو حتى قد يُخفض حسب الاتفاق بين الطرفين.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة قد اتخذت قرار تجديد عقد سيرجي روبيرتو بسبب مستواه الجيد وسلوكه المثالي داخل غرفة تبديل الملابس.

ويرى مسؤولو برشلونة إن الوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي لن يسمح بتعويض روبيرتو بلاعب أفضل منه إذا غادر.