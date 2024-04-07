مفاجأة في تشكيل فيوتشر أمام الزمالك بربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في إياب دور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، على ستاد القاهرة.

التشكيل المتوقع لفريق مودرن فيوتشر في مواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق

خط الهجوم: أحمد عاطف، علي ياسر.

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر،، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، الموافق 7 من شهر أبريل الجاري، باستاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام موردن فيوتشر في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، وأحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر،، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، الموافق 7 من شهر أبريل الجاري، باستاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.