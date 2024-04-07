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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالي، عن مفاوضات قوية بين أحد نجوم مانشستر يونايتد البارزين مع إنتر ميلان، للانتقال إلى النيراتزوري في الموسم المقبل.

نجم مانشستر يونايتد على رادار إنتر ميلان الصيف المقبل

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عرض مارسيال نفسه على إنتر، تحسبا لرحيله عن الشياطين لحمر في الصيف المقبل.

اللاعب الفرنسي ينتهي عقد مع يونايتد في شهر يونيو المقبل، ولا ينوي مسؤولو الشياطين الحمر استغلال بند التمديد في عقد اللاعب لموسم آخر.

وأضافت أن إنتر يحتاج بالفعل إلى مهاجم جديد، خاصة وأن بقاء أليكسيس سانشيز وماركو أرناوتوفيتش ليس مضمونًا في الموسم المقبل.

وكان مارسيال سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال 19 مباراة هذا الموسم، لكنه عانى من إصابة متكررة في الفخذ أعاقت انتقاله في يناير الماضي إلى مارسيليا أو فنربخشة أو الدوري السعودي.