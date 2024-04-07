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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد 4K في الدوري الإنجليزي

جارية الآن Liverpool كورة لايف.. بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد مشاهدة 4K في الدوري الإنجليزي.. يمكنك مشاهدة جارية الآن Liverpool كورة لايف.. بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد مشاهدة 4K في الدوري الإنجليزي. يتواجه الفريقان في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون بمقدورك متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة. من الملاحظ أن محمد صلاح سيلعب مع ليفربول في هذه المباراة. يمكنك العثور على التفاصيل الكاملة حول المباراة، بما في ذلك موعد الانطلاق، والقنوات الناقلة، وتردد القناة الناقلة، واسم المعلق، وتشكيلة وغيابات كل فريق، وترتيب الفريقين، وتاريخ المواجهات السابقة، وجدول مباريات الدوري اليوم.

جارية الآن Liverpool كورة لايف.. بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد مشاهدة 4K في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)

ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

الدقيقة (1): بداية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

الدقيقة (1): انطلاق صافرة الحكم.

ملخص الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

الدقيقة (46): انطلاق صافرة الحكم.

جارية الآن Liverpool.. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد 4K في الدوري الإنجليزي

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

في تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد، تجمعت الفرق في مباراة 241 مرة. وقد كانت نتائج المواجهات على النحو التالي:

فاز مانشستر يونايتد في 91 مباراة.

فاز ليفربول في 81 مباراة.

انتهت 69 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

أما فيما يتعلق بترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي، فهذا يختلف من موسم إلى آخر استنادًا إلى نتائج المباريات والأداء العام لكل فريق في كل موسم.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي اليوم كالتالي:

يحتل نادي ليفربول، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، حيث يتساوى مع مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر للترتيب.

فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بتوقيت مصر والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بتوقيت مصر سيكون اليوم الأحد 7 أبريل 2024، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة. اللقاء سيقام على ملعب أولد ترافورد، ويمكنك مشاهدة المباراة على القنوات الرياضية المحلية المختلفة، والتي قد تتغير حسب المنطقة الجغرافية. لذا يفضل التحقق من الجدول البرامجي للقنوات الرياضية المعروفة في منطقتك لمعرفة البث المباشر للمباراة.

وبالنسبة للمواعيد بتوقيت بعض الدول العربية الأخرى:

في السودان: تمام الساعة 4:30 مساءً.

في السعودية: تمام الساعة 5:30 مساءً.

في ليبيا: تمام الساعة 4:30 مساءً.

في قطر والكويت والأردن: تمام الساعة 5:30 مساءً.

في الإمارات: تمام الساعة 6:30 مساءً.

في المغرب وتونس والجزائر: تمام الساعة 2:30 مساءً و3:30 مساءً على التوالي.

نتيجة مباراة الدور الأول بين ليفربول ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي

وانتهت نتيجة مباراة الدور الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتد والتى أقيمت على ملعب آنفيلد بالتعادل السلبي (0-0).

وجاءت نتيجة آخر مواجهة بين الفريقين فيى كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي، وفاز فيها مانشستر يونايتد (4-3) على ليفربول في آخر دقيقة من الشوط الإضافي الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتعتبر قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد ضد ليفربول حصريًا اليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى تملك حق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستطيع مشاهدة لقاء «الليفر» اليوم عبر قناة بين BeIN Sports 1، ويأتي تردد القناة كما يلي:

تردد قناة BeIN Sports 1 الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يأتي تردد قناة BeIN Sports 1 الناقلة لمباراة ليفربول ضد مان يونايتد كما يلي:

تردد قناة BeIN Sports 1 الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد القمر الصناعي نايل سات التردد 11013 معدل الاستقطاب فقي H معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3

معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

واختارت قنوات بين سبورت معلق لقاء اليوم هو المعلق الرياضي العماني الشهير خليل البلوشي.

تشكيل ليفربول اليوم لمواجهة مانشستر يونايتد

ويكون تشكيل الفريق اليوم بقيادة محمد صلاح، وجاء كالتالي:

تشكيل ليفربول اليوم لمواجهة مانشستر يونايتد حراسة المرمي كويمين كيليهير خط الدفاع كونور برادلي فيرجيل فان دايك إبراهيما كوناتي جو جوميز خط الوسط أليكسيس ماك أليستير اتارو إيندو دومينيك سوبوسلاي خط الهجوم محمد صلاح لويس دياز داروين نونيز

غيابات ليفربول اليوم

ويغيب عدد من اللاعبين عن ليفربول قبل قمة مانشستر يونايتد وهم: جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد- أليسون بيكر- تياجو ألكانتارا- ديوجو جوتا -كورتيس جونز - بن دوك -ستيفان بايشيتش.

تشكيل مانشستر يونايتد اليوم لمواجهة ليفربول

يأتي تشكيل مان يونايتد اليوم كما يلي:

تشكيل مانشستر يونايتد اليوم لمواجهة ليفربول حراسة المرمي أندريه أونانا خط الدفاع آرون وان بيساكا ويلي كامبوالا هاري ماجواير ديوجو دالوت خط الوسط سكوت مكتوميناي كوبي ماينو برونو فيرنانديز خط الهجوم أليخاندرو جارناتشو راسموس هويلوند ماركوس راشفورد

غيابات مانشستر يونايتد

ويغيب من مانشستر يونايتد اللاعبين: لوك شو – كاسيميرو- تايرل مالاتسيا- جوني إيفانز- أنتوني مارسيال- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

ويتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم لعب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي كما يلي: