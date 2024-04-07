عاجل.. بوادر أزمة جديدة في الأهلي بطلها كولر بسبب معلول

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أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة التخطيطية لفريق الأهلي، برئاسة محسن صالح، عقد اجتماع ضروري خلال 48 ساعة، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، لحسم مسألة تجديد عقد الظهير الأيسر التونسي علي معلول، الذي يعد أحد أبرز العناصر في صفوف الفريق.

بوادر أزمة جديدة في الأهلي بسبب معلول

شهدت الساعات الأخيرة تصاعدًا في أزمة تجديد عقد علي معلول، حيث تعثرت المفاوضات بين إدارة النادي والمدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي يصر على ضرورة استمرار اللاعب مع الفريق، بينما ترفض الإدارة ذلك.

مصدر داخل النادي كشف تفاقم الخلاف بين اللجنة التخطيطية ومارسيل كولر بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد علي معلول، وعدم استعداد الإدارة لتلبية مطالبه، وهو ما قد يؤدي إلى رحيله دون تعويض في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح المصدر: "في بداية الموسم، أعرب كولر عن رغبته في رحيل معلول نظرًا لارتفاع راتبه، لكنه طالب الإدارة بضرورة تعويضه بلاعب بديل، وعرض عدة اقتراحات على الإدارة ولكن دون جدوى، ومن بينها تعاقد مع محمد حمدي من بيراميدز".

وأضاف المصدر: "بعد فشل المفاوضات مع حمدي، قدمت الإدارة اقتراحًا بتوقيع محمد شكري من نادي سيراميكا كليوباترا، لكن كولر رفض بسبب عدم اقتناعه بمستوى اللاعب".

واختتم المصدر: "من المتوقع عقد اجتماع خلال الأيام القادمة لبحث مستقبل علي معلول، والاقتراح الأقرب حاليًا هو تجديد عقده لمدة موسمين بموافقة على الراتب المطلوب من قبل اللاعب وذلك نظرًا لتمسك الجهاز الفني بخدماته".