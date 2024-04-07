نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر يلا شوت اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر يلا شوت اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.. يمكنك متابعة بث مباشر لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية عبر يلا شوت. ستشهد هذه المباراة مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك وفيوتشر، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى نصف النهائي في هذه البطولة المثيرة.

المباراة من مرحلة ربع النهائي وتعتبر مباراة إياب، وستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي. الزمالك، كواحد من أعرق الفرق المصرية والإفريقية، يحمل تاريخًا غنيًا بالإنجازات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وقد حصل على اللقب 5 مرات، آخرها في عام 2022، أما مودرن فيوتشر، فهو فريق طموح يشارك في البطولة للمرة الأولى، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف النهائي. تتوقع المباراة أن تكون مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارة، وستكون فرصة لعشاق كرة القدم لمشاهدة مواجهة مثيرة بين الفرق المصرية، ولا تفوت فرصة متابعة مباراة الزمالك ضد فيوتشر بث مباشر دون انقطاعات، وشجع فريقك المفضل في رحلته نحو النصف النهائي في كأس الكونفيدرالية 2024.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر يلا شوت اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك وفيوتشر من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

بث مباشر الزمالك يواجه مودرن فيوتشر في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

ويدخل الزمالك المباراة بفرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي، حيث حقق فوزًا هامًا في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

ويتسلح الزمالك بخبرة لاعبيه المميزين مثل أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الدين الجزيري، محمد عواد، وحمزة المثلوثي.

بينما يعول مودرن فيوتشر على لاعبيه الشباب الموهوبين مثل أحمد رفعت، أحمد عاطف، كريم نيدفيد، ومحمد عبد الغني.

وتُعد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات مودرن فيوتشر، حيث سيواجه أحد أقوى الفرق في القارة الأفريقية.

وتشهد المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

والتقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 6 مباريات سابقة حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الخامس فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، وفى اللقاء الاخير فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف بالكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

وتُقام مباراة إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ومودرن فيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم، الأحد، 7 مايو 2024، على ملعب القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المباراة بفرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي، حيث حقق فوزًا هامًا في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

ويُعد الزمالك ومودرن فيوتشر من أهم الفرق المصرية التي تشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2024، ويحرص عشاق كرة القدم على متابعة مبارياتهما.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر اليوم

بي إن سبورتس: هي القناة الناقلة الحصرية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورتس

القمر الصناعي التردد الاستقطاب نايل سات 11257 أفقي عرب سات 12015 أفقي سهيل سات 12522 عمودي

تشكيل الزمالك اليوم لمواجهة مودرن فيوتشر في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

وجاء تشكيل الزمالك اليوم لمواجهة مودرن فيوتشر كما يلي: