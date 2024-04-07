انت الأن تتابع خبر بلباو بطلاً لكأس إسبانيا على حساب مايوركا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغلب أتلتيك بلباو 4-2 بركلات الترجيح على مايوركا ليفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة 24 والأولى منذ 1984 في نهائي مثير أقيم في إشبيلية السبت، في أول لقب يفوز به بعد انتظار دام 40 عاما.



وتصدى جولين أغيريزابالا (23 عاما) حارس أتلتيك لركلة ترجيح من مانو مورلانيس وأهدر نيمانيا رادونيتش أخرى، بينما أجاد لاعبو أتليتيك تنفيذ ركلات الترجيح وحققوا العلامة الكاملة من علامة الجزاء.



واحتكما الفريقان لركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في نهاية الوقت الإضافي.



ورغم هيمنة بلباو على المباراة، تقدم مايوركا بهدف سجله داني رودريجيز عندما انقض على كرة مرتدة من ركلة ركنية في الدقيقة 21، لكن أويان سانست أدرك التعادل في الدقيقة 50 ليدفع بالمباراة لوقت إضافي .