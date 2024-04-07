نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة السابق يكشف سر عدم خوضه انتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أنه لم يفكر فى خوض انتخابات اتحاد الكرة ونادى الزمالك الفترة الحالية، وذلك بسبب عدم التنسيق مع الجهات المتخصصة ومن الممكن مستقبلا عقب استقرار الأوضاع.

تصريحات خالد عبد العزيز

‏‎وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية: سبب عدم خوض انتخابات الزمالك بسبب كثرة المشاكل القانونية منذ سنوات وهذا مناخ لا يؤدى إلى نجاح.

‏‎وأضاف: حسين لبيب الإصلاح حاليآ لرئاسة نادى الزمالك وهناك العديد من الملفات لا بد ان يعمل على إصلاحها.

‏‎وتابع وزير الشباب والرياضة السابق: لم أشارك فى انتخابات نادى الزمالك منذ تواجدى فى وزارة الشباب والرياضة لعدم تفضيل شخص على آخر.

