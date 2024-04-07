شاهد بالبث المباشر الزمالك Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك x فيوتشر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الزمالك Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × فيوتشر Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2024

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية والمقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولى.

يُعد الزمالك أحد أعرق الفرق المصرية والإفريقية، وله تاريخ حافل بالإنجازات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث فاز باللقب 5 مرات، آخرها عام 2022.

بينما يُعد مودرن فيوتشر فريقًا طموحًا يشارك في البطولة للمرة الأولى، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف النهائي.

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شاهد بالبث المباشر الزمالك Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × فيوتشر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2024

موعد مصيري: الزمالك يواجه مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية



يدخل الزمالك المباراة بفرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي، حيث حقق فوزًا هامًا في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

يتسلح الزمالك بخبرة لاعبيه المميزين مثل أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الدين الجزيري، محمد عواد، وحمزة المثلوثي.

بينما يُعول مودرن فيوتشر على لاعبيه الشباب الموهوبين مثل أحمد رفعت، أحمد عاطف، كريم نيدفيد، ومحمد عبد الغني.

تُعد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات مودرن فيوتشر، حيث سيواجه أحد أقوى الفرق في القارة الأفريقية.

يتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر

التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 6 مباريات سابقة حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الخامس فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، وفى اللقاء الاخير فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف بالكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

تُقام مباراة إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ومودرن فيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم، الأحد، 7 مايو 2024، على ملعب القاهرة الدولي.

يدخل الزمالك المباراة بفرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي، حيث حقق فوزًا هامًا في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية 2024

يُعد الزمالك ومودرن فيوتشر من أهم الفرق المصرية التي تشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2024، ويحرص عشاق كرة القدم على متابعة مبارياتهما.

القناة الناقلة:

بي إن سبورتس: هي القناة الناقلة الحصرية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورتس

القمر الصناعي: التردد: الاستقطاب: نايلسات 11257 أفقي عربسات 12015 أفقي سهيل سات 12522 عمودي

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية



وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، وأحمد سيد زيزو.