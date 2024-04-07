الأهلي يفاوض 5 لاعبين لضمهم في الانتقالات الصيفية

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أحمد جودة - القاهرة - مسؤولو النادي الأهلي يدخلون في مفاوضات مكثفة مع إدارتي ناديي فاركو وزد، بهدف التعاقد مع خمسة لاعبين من صفوف الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأهلي يفاوض 5 لاعبين

أشاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بمستوى وقدرات هؤلاء اللاعبين خلال الفترة السابقة، مما دفعه للمطالبة بضمهم لصفوف النادي بداية الموسم الجديد، بهدف تحقيق التجديد وتنويع خيارات الفريق.

اللاعبون المستهدفون يشملون الثنائي وليد فرج وأحمد شريف من نادي فاركو، بالإضافة إلى الثلاثي من نادي زد، وهم مصطفى العش، ومحمد إسماعيل، ومصطفى زيكو.

تم بدء المفاوضات المبكرة مع الناديين المعنيين، بهدف الوقوف على المطالب المالية وتقديم العروض اللازمة إلى إدارة النادي الأهلي ومارسيل كولر، بهدف إنهاء صفقات الانتقال في وقت مبكر لتجنب التدخلات الخارجية التي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصفقات وتعقيد عملية الانتقال.

ومن المعروف أن أحمد شريف ووليد فرج يعتبران من اللاعبين الموهوبين في منتخبات الشباب، حيث يبلغ شريف من العمر 20 عامًا ويلعب في مركز الهجوم، فيما يبلغ فرج 22 عامًا ويلعب في مركز الجناح.

أما في نادي زد، فإن الثنائي محمد إسماعيل ومصطفى العش يشغلان مراكز الدفاع، بينما يلعب زيكو في مركز الجناح، ويتميز الثلاثي بصغر سنهم واستعدادهم للمساهمة بشكل فعال في تعزيز قوام الفريق.