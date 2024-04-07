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أحمد جودة - القاهرة - قال لاعب أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان جريزمان قبل ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند على ملعب "متروبوليتانو" إن الفريق تنتظره "أجواء جميلة".

وقال اللاعب الذي سجل ستة أهداف في 8 مباريات لعبها هذا العام في دوري أبطال أوروبا إنه حاليًا يتخطى آلام الكاحل التي يشعر بها عبر "الكثير من الاجتهاد والعمل".

وأضاف جريزمان في تصريحات نشرها النادي: "أنا في حالة جيدة وأعمل من أجل الوصول في أفضل حال في هذا المنعطف الأخير من الموسم".

جريزمان: تنتظرنا مباراة قوية أمام دورتموند

وصرح اللاعب: "الفوز هو أصعب شيء، وبالنسبة لي من المهم أن نفوز في كل المباريات المتبقية في الدوري ودوري الأبطال".

وتابع "سيسعدني هذا على الصعيد الشخصي. هنا اليوم بيومه، لكن هنالك مجمل يجب أن يكون جيدًا لننهي الموسم كما نستحق".

وبخصوص مواجهة بروسيا دورتموند قال: "ستكون مميزة مثلما حدث مع الإنتر وستكون مباراة معقدًا".

وأضاف "إنهم في حالة جيدة. فازوا على بايرن ويجب الانتباه لكل التفاصيل، لكن المتروبوليتانو سيمنحنا دفعة إضافية".