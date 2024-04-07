عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، تريفوه تشالوباه، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيديو، إنزو فيرنانديز، كونور كالاجر.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك، كول بالمر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.