نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام الرسمي أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق نوتنجهام فورست، اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست، اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة نوتنجهام

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، دي فان، أودوجيو.

خط الوسط: بيسوما، سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: جونسون، تيمو فيرنر، هيونج مين سون.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم بإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسيتم بث مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام عبر قناة beIN Sports 2HD.