نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل ويقود ليفربول لتعادل ثمين أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إيجابيًا مع نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سجل لويس دياز أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 23، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء مانشستر يونايتد، نفذها روبرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها داروين نونيز برأسية ليتابعها لويس بتسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري أونانا.

وتعادل برونو فيرنانديز لصالح فريقه مانشستر يونايتد في الدقيقة 50، بعد تمريرة بالخطأ من المدافع جاريل كوانساه لتصل إلى برونو فيرنانديز الذي استغلها بتسديدة مباشرة، مرت من فوق الحارس كيلير وسكنت الشباك.

وأضاف كوبي ماينو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 67، بعد تمريرة من آرون وان بيساكا إلى زميله ماينو الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك على يمين الحارس كيلير.

وسدد لويس دياز لاعب ليفربول في الدقيقة 79، تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس أندري أونانا من يسار مرماه ليتابعها محمد صلاح بتسديدة أخرى، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني والتعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 84، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها هارفي إليوت، نفذها صلاح بشكل رائع، سكنت الشباك على يمين أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

ترتيب فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحتل الريدز وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 71 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 12 مواجهة.

