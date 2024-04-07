نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

افتتح لويس دياز أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 23، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء مانشستر يونايتد، نفذها روبرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها داروين نونيز برأسية ليتابعها لويس بتسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري أونانا.

وتعادل برونو فيرنانديز لصالح فريقه مانشستر يونايتد في الدقيقة 50، بعد تمريرة بالخطأ من المدافع جاريل كوانساه لتصل إلى برونو فيرنانديز الذي استغلها بتسديدة مباشرة، مرت من فوق الحارس كيلير وسكنت الشباك.

وأضاف كوبي ماينو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 67، بعد تمريرة من آرون وان بيساكا إلى زميله ماينو الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك على يمين الحارس كيلير.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني والتعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 84، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها هارفي إليوت، نفذها صلاح بشكل رائع، سكنت الشباك على يمين أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد.