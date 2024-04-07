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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن المدرب الإنجليزي ولاعب تشيلسي السابق فرانك لامبارك مرشح بقوة لتدريب المنتخب الكندي.

وقالت الصحيفة إن لامبارد يوجد على قائمة المرشحين لتدريب منتخب كندا التي تستضيف مونديال 2026 بالشراكة مع الولايات المتحدة والمكسيك.

لامبارد يقترب من تدريب كندا



ومنذ تقديم الإنجليزي جون هيردمان الصيف الماضي استقالته للاتحاد الكندي لكرة القدم من أجل تدريب فريق تورنتو، يعيش المنتخب الكندي دون مدرب دائم، حيث يتولى ماورو بيلو المنصب كمدرب مؤقت فقط.

وقالت الصحيفة إن اتحاد الكرة الكندي يبحث عن مدرب شاب يقود اللاعبين ولامبارد مناسب، فقد لعب في أمريكا الشمالية سنة واحدة قبل اعتزاله.