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أحمد جودة - القاهرة - قال مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي قبل مواجهة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في العاشر من الشهر الجاري، إن هذه هي لحظة "اللاعبين العظماء"، مؤكدًا أنه لن يختبئ.

وتابع مبابي في تصريحات لقناة تيليفوت عن لقاء القمة مع البارسا في أبطال أوروبا: "هذه لحظة اللاعبين العظماء. أنا مستعد، ولن أختبئ".

تعليق ناري من مبابي على مواجهة برشلونة

وصرح اللاعب "في ظل أدائنا الديناميكي، واثق من أننا سنقدم كل شيء.. بالنسبة إلى النتيجة، فهي في يد الرب".

وأضاف المهاجم الفرنسي وقائد سان جيرمان: "كما يحدث في كل مرة، نحن في لحظة محورية في الموسم".

وتابع اللاعب الذي أعلن أنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان "بنهاية أبريل، ستكون لدينا عناصر لمعرفة ماهية الموسم الذي لدينا".