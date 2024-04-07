نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الهولندي: أياكس يسقط بسداسية مذلة أمام فينورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح ​فينورد​ روتردام ضيفه أياكس أمستردام بنتيجة 6 - 0 في أبرز مواجهات الجولة 29 ب​الدوري الهولندي​ لكرة القدم.

وأنهى فينورد الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف سجلها إيجور بايكساو ويانكوبا مينته ودافيد هانكو في الدقائق 34 و35 و47.

الدوري الهولندي: أياكس يسقط بسداسية مذلة أمام فينورد

وفي الشوط الثاني عزز أصحاب الأرض تفوقهم بثلاثة أهداف أخرى، أحرزها يانكوبا مينته وكونتين تيمبير وإيغور بايكساو في الدقائق 56 و62 و66.

ورفع فينورد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق تسع نقاط عن أيندهوفن صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد أياكس عند 45 نقطة في المركز السادس.