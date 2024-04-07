نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كلوب يعلق على تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول، يورجن كلوب، بتفاصيل دقيقة على التعادل الذي حققه الفريق مع مانشستر يونايتد في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، بعدما كانت النتيجة تخصّ الشياطين الحمر على أرضهم في ملعب أولد ترافورد.

كلوب يعلق على تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

وفي تصريحاته لشبكة "سكاي" البريطانية، قبل انطلاق المباراة، أكد كلوب على أهمية الفوز في تلك المواجهة، مشيرًا إلى أن الفرص كانت واضحة خلال سياق اللعبة.

وأوضح كلوب أن الفريق أهدر العديد من الفرص في الشوط الأول، مع عدم وجود تسديدات لصالح مانشستر يونايتد، ولكنه أكد أنه كان من الطبيعي أن ينتهي الشوط بفارق هدف واحد على الأقل لصالح الخصم.

وأشار كلوب إلى جودة الأهداف التي سجلها مانشستر يونايتد، مؤكدًا على أن فريقه بحاجة لوقت للعودة والاستقرار بعد تلك الأهداف، وأوضح أن الفريق كان لديه العديد من الفرص قبل وبعد تسجيل هدفي الخصم.

وعبّر كلوب عن رضاه بنقطة التعادل، مؤكدًا أنها كانت تستحق بجدارة وأن الفريق لم يكن يستحق الخسارة في هذه المباراة؛ وأكد أن فريقه سيواجه تحديات مماثلة في المباريات القادمة، مثل مواجهة إيفرتون، مضيفًا أنه يثق في قدرة الفريق على التعامل مع تلك التحديات.

وأكد كلوب على ضرورة التركيز والهدوء في هذه المرحلة من الموسم، خاصة مع اقتراب مواجهات مهمة في الدوري الأوروبي والدوري المحلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استغلال المباريات التي ستقام على أرضهم في نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال في متناول السباق على اللقب ويجب أن يدرك اللاعبون هذا الأمر.