محمد صلاح يُحقق أرقامًا قياسية بهدفه أمام مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز نجم ليفربول، محمد صلاح، إنجازات لافتة بعد تسجيله هدفًا في المواجهة اليوم ضد مانشستر يونايتد، في إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يُحقق رقمين مميزين

تمت المواجهة الحامية بين الفريقين على أرضية ملعب "الأولد ترافورد"، حيث انتهت بتعادل مثير بنتيجة 2-2.

في الدقيقة الـ84، نجح محمد صلاح في إحراز هدف التعادل لصالح فريقه ليفربول، من ركلة جزاء.

وفقًا لما نشرته شبكة "أوبتا" العالمية، فإن محمد صلاح أصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف على ملعب "أولد ترافورد" ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، وبذلك يتجاوز رقم ستيفن جيرارد البالغ 5 أهداف.

وإلى جانب هذا الإنجاز، يُعتبر محمد صلاح أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد على نفس الملعب.

بالإضافة إلى ذلك، يتصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف في مواجهاتهم ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بإجمالي 11 هدفًا.