نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: رفضت الانضمام لقائمة الخطيب على مقعد نائب الرئيس.. ومرتجى الأقرب لخلافة العامري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، إنه سبق له رفض التواجد ضمن قائمة محمود الخطيب، على مقعد نائب الرئيس بعد أن تم إختياره من لجنة الحكماء فى الأهلي.

شوبير: رفضت الانضمام لقائمة الخطيب على مقعد نائب الرئيس

وقال شوبير، فى مداخلة هاتفية مع الإذاعي عصام سالم، فى برنامج مكسرات النجوم، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، أنه اعتذر عن خوض إنتخابات الأهلي، ضمن قائمة الخطيب، مشيرا إلى أن الايام أثبتت صحة وجهة نظره.

وقال شوبير، إنه يعتقد أن المهندس خالد مرتجي ، إنه سيتم تصعيده لمنصب نائب الرئيس الذى خلي بوفاة الراحل العامري فاروق، على أن يتولى الدكتور محمد شوقي، أو الدكتور طارق قنديل منصب امين الصندوق، بدلا من مرتجي، على أن يدخل هشام العامري، كعضو لمجلس الإدارة.

وقال شوبير، أن المهندس مصطفى مراد فهمى، مرشح لمنصب نائب الرئيس.

وعن إمكانية خوض شوبير، لانتخابات إتحاد الكرة، على منصب الرئيس، قال فى برنامج مكسرات النجوم فى رمضان مع عصام سالم، أن هناك شرط الا يكون هناك تدخل في القرارات وإلا يتعارض ذلك مع عمله كإعلامى.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، إنه لم يعتزل التعليق على المباريات وسيعود قريبا لكن المشكلة ان هناك حساسية والسويشيال ميديا تتربص بالمعلقين