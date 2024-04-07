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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية السبب وراء غياب اللاعب سكوت ​ماكتوميناي​ عن قائمة فريقه مانشستر يونايتد في مباراة ​ليفربول​، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماكتوميناي فشل في اختبار لجاهزيته البدنية قبل المباراة وهو الذي كانت تحوم شكوك حول مشاركته بسبب الإصابة.

سبب غياب ماكتوميناي عن قمة ليفربول

ويعتبر الدولي الإسكتلندي من أبرز لاعبي مانشستر يونايتد هذا الموسم وسيحل مكانه البرازيلي كاسيميرو في خط الوسط إلى جانب اللاعب الشاب كوبي ماينو.

يذكر ان ماكتوميناي من هدافي فريق ​مان يونايتد​ هذا الموسم وقد سجل العديد من الاهداف الحاسمة لفريقه.



