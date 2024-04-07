نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد أساسي.. تشكيل نانت الرسمي لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن انطوان كومباريه مدرب نادي نانت عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ليون بعد قليل في لقاء منتظر بينهم بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت الرسمي لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لافون

خط الدفاع: أميان، كاستيليتو، كومارت، كوزا.

خط الوسط: اوجستو، شيريفيلا، مولات.

خط الهجوم: سيسوكو، أبلين، مصطفى محمد.

موعد مباراة نانت وليون

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت وليون مساء اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة والساعة 9:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وليون

وتمتلك مجموعة قنوات bein sports القطرية جميع حقوق بث وإذاعة جميع مباريات لا ليجا بشكل مباشر وحصري عبر قنواتها لجماهير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد bein sports 4.