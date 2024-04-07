دريمز الغاني يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية وينتظر مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق دريمز الغاني في التأهل لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك على حساب فريق ستاد مالي، رغم التعادل في مباراة الإياب بهدف لكل فريق في غانا.

دريمز الغاني يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

وسجل مامادو ديابي هدف فريق ستاد مالي في الدقيقة 59 من بداية الشوط الثاني، بينما تعادل فريق دريمز الغاني عن طريق سيلفستر في الدقيقة 70.

وكان قد نجح فريق دريمز الغاني في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب في مالي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث أحرز وقتها جون أنطوي مهاجم الفريق الهدفان، ويعد أنطوي من أبرز المحترفين في الدوري المصري عبر تاريخه.

وينتظر فريق دريمز الغاني، المتأهل من مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر في دور نصف النهائي، حيث يلتقي الفريقان بعد قليل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.

وحقق الزمالك الفوز على حساب مودرن فيوتشر، في مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب السلام، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.