عاجل.. استبعاد شيكابالا من مباراة الزمالك وفيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها مساء اليوم بسبب إصابته بنزلة برد.

بديل شيكابالا في قائمة الزمالك أمام فيوتشر

واستدعى الجهاز الفني محمد عاطف لاعب الفريق للانضمام للمعسكر بدلًا من محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أنه تم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبعاد "شيكابالا" بسبب إصابته بنزله برد وعدم قدرته على التواجد في اللقاء لمنحه راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك كان فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف.