نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة تربك خطط أنشيلوتي قبل لقاء الريال والسيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يومان فقط تفصلان عن لقاء القمة المرتقب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على إستاد سانتياغو بيرنابيو، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان معًا للمرة الثالثة تواليًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تفوق الريال في الأولى وواصل مسيرته نحو اللقب موسم 2021-2022، وفي الموسم الماضي اكتسح السيتي "الميرنغي" برباعية مهدت له الطريق للفوز بأول ألقاب "التشامبيونز".

ويدخل الفريق الإسباني مواجهة الثلاثاء على ملعبه وأمام جماهيره أمام بطل النسخة الماضية، وهو يعاني من معضلة قلب الدفاع، حيث يغيب الدولي النمساوي دافيد ألابا للإصابة، مع غياب التنافسية عن البرازيلي إيدير ميليتاو العائد قبل أسبوع من إصابة في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب نحو 6 أشهر.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن الشك الوحيد لدى مدرب "الملكي" كارلو أنشيلوتي في مباراة الذهاب ضد السيتي هو ما إذا كان ناتشو سيبدأ في مركز قلب الدفاع أم سيلعب تشواميني.

وأضافت: "تمت جدولة عدة مباريات مصغرة بين اللاعبين في فالديبيباس وتم اختبار ناتشو وتشواميني كقلبي دفاع لكن كان ذلك اختبارًا فقط، لأن روديغر سيكون أساسي لا شك في ذلك".

وتابعت "إذا بدأ تشواميني كقلب دفاع فسيكون كامافينغا هو لاعب المحور".