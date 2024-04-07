ملخص وأهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، فوزًا كبيرًا على نظيره نوتنجهام فورست، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة توتنهام ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

حيث أحرز للاعب موريلو نجم فريق نوتنجهام فورست، هدف في مرماه لصالح توتنهام هوتسبير في الدقيقة الخامسة عشر من أحداث الشوط الأول.

وتعادل بعد ذلك اللاعب وود نجم فريق نوتنجهام فورست، د في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى توتنهام.

ثم أضاف دي فان، نجم فريق توتنهام هوتسبير الهدف الثاني في شباك نوتنجهام في الدقيقة 52.

ونجح بورو نجم فريق توتنهام هوتسبير، في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة.