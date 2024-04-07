انت الأن تتابع خبر المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره التدريبي في قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت بعثة المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإقامة معسكر تدريبي قبيل المشاركة بنهائيات كأس آسيا والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي ستقام فعالياتها ما بين 15 - 26 نيسان الحالي وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.



ويعتبر هذا المعسكر هو المحطة التجريبية الأخيرة للمنتخب الأولمبي، حيث جرى الترتيب لإقامة مباراتين وديتين الأولى أمام المنتخب الأولمبي الصيني التي تجري مساء الأحد، والثانية أمام منتخب فيتنام الأولمبي يوم الأربعاء المقبل.



ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في نهائيات كأس آسيا، بلقاء أستراليا يوم 15 من الشهر الحالي، يليه مواجهة قطر في 18 من ذات الشهر، على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا يوم 21 نيسان الحالي.



وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الـ3 الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بينما يتأهل صاحب المركز الرابع إلى ملحق يواجه فيه رابع قارة إفريقيا (غينيا) من أجل مكان إضافي في المحفل العالمي .