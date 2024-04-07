نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل فيوتشر الرسمي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق

خط الهجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: “أحمد يحيى، محمود رزق، محمد محمود، محمود شعبان، هشام عادل، كجالي درامي، أحمد كباكا، أبيا، محمد زعلوك”.

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الزمالك بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.